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Самодельные средства из крапивы и кайенского перца от артрита и боли в суставах

Здоровье

Средства от артрита, подагры и других болей в суставах можно приготовить из того, что есть в кухонном шкафчике.

Самодельные средства из крапивы и кайенского перца от артрита и боли в суставах

Крапива жгучая

Крапива традиционно входит в состав многих снадобий народной медицины. В том числе она используется для облегчения симптомов боли в суставах, артрита и подагры.

Чай из крапивы

Можно заварить из сушеной травы или свежих листьев. Такой чай можно пить горячим или холодным или использовать для компрессов при болях в суставах.

Кайенский перец

Из кайенского перца, известного своим острым вкусом, можно сделать отличную мазь для местного применения, которая снимает боль в суставах. Капсаицин, активный ингредиент в кайенском перце, обманывает мозг, вызывая местное раздражение кожи, сигналы затем проходят по нервным путям, "отвлекая" мозг от источника боли.

Чтобы приготовить мазь:

  • смешайте 2 столовые ложки кайенского перца с &frac12 стаканом ланолина или кокосового масла. Нанесите смесь на больной сустав.

Хорошо снимает боль ножная ванночка:

  • смешайте &frac12 чайной ложки кайенского перца с 1 стаканом яблочного уксуса и добавьте в тазик с теплой водой;
  • подержите ноги в течение 20 минут, затем смойте.

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Боль в суставах: варианты лечения. Жить здорово!
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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