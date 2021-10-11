Самодельные средства из крапивы и кайенского перца от артрита и боли в суставах

Средства от артрита, подагры и других болей в суставах можно приготовить из того, что есть в кухонном шкафчике.

Крапива жгучая

Крапива традиционно входит в состав многих снадобий народной медицины. В том числе она используется для облегчения симптомов боли в суставах, артрита и подагры.

Чай из крапивы

Можно заварить из сушеной травы или свежих листьев. Такой чай можно пить горячим или холодным или использовать для компрессов при болях в суставах.

Кайенский перец

Из кайенского перца, известного своим острым вкусом, можно сделать отличную мазь для местного применения, которая снимает боль в суставах. Капсаицин, активный ингредиент в кайенском перце, обманывает мозг, вызывая местное раздражение кожи, сигналы затем проходят по нервным путям, "отвлекая" мозг от источника боли.

Чтобы приготовить мазь:

смешайте 2 столовые ложки кайенского перца с ½ стаканом ланолина или кокосового масла. Нанесите смесь на больной сустав.

Хорошо снимает боль ножная ванночка:

смешайте ½ чайной ложки кайенского перца с 1 стаканом яблочного уксуса и добавьте в тазик с теплой водой;

подержите ноги в течение 20 минут, затем смойте.

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