Средства от артрита, подагры и других болей в суставах можно приготовить из того, что есть в кухонном шкафчике.
Крапива традиционно входит в состав многих снадобий народной медицины. В том числе она используется для облегчения симптомов боли в суставах, артрита и подагры.
Можно заварить из сушеной травы или свежих листьев. Такой чай можно пить горячим или холодным или использовать для компрессов при болях в суставах.
Из кайенского перца, известного своим острым вкусом, можно сделать отличную мазь для местного применения, которая снимает боль в суставах. Капсаицин, активный ингредиент в кайенском перце, обманывает мозг, вызывая местное раздражение кожи, сигналы затем проходят по нервным путям, "отвлекая" мозг от источника боли.
Чтобы приготовить мазь:
Хорошо снимает боль ножная ванночка:
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