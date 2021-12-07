Малышева объяснила, защитят ли от "омикрона" вакцины

Штамм COVID-19 "омикрон" страшит население планеты тем, что устойчив к действию вакцин. Так ли это на самом деле, объяснила Елена Малышева.

Теледоктор высказала предположение о том, что с каждым новым штаммом активность вакцин может снижаться на несколько процентов. При этом медик уверяет, что защитные функции вакцины сохраняются.

"Весь шум относительно того, что вакцины не помогают, — это шум в средствах массовой информации. Он не имеет никакого отношения к реальной жизни. Окончательный вывод о том, какова конкретно эффективность вакцин, можно будет сделать примерно через месяц", — написала телеведущая в своём Instagram-канале.

Медик отметила, что наличие антител в организме свидетельствует о некоторой степени защиты от коронавируса.

"Поэтому самое умное решение — вакцинироваться, чтобы антитела стояли как солдаты и убивали вирус на входе в ваш организм. Или ревакцинироваться, если вы уже получили вакцину, а антител мало. Мой совет — проверить свои антитела и добавить бустер, если их нет", — рекомендует Малышева.

Ранее теледоктор объяснила, кто наиболее уязвим и рискует стать жертвой "омикрона".

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