Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"

Елена Малышева рассказала, кто больше всех уязвим перед лицом штамма COVID-19 "омикрон". Медик перечислила список "обречённых".

Свой пост в Instagram ведущая шоу "Жить здорово!" озаглавила так: "Омикрон. Кто может заразиться и умереть?" Теледоктор перечислила категории граждан, которые рискуют проиграть в схватке с "омикроном".

В первую очередь в этот список "обречённых" Малышева включила людей, которые пренебрегли вакцинацией. Они уязвимы, так как в их организме нет спасительных антител, которые медик назвала солдатами-защитниками.

В группе риска находятся также люди с иммунодефицитом:

СПИД;

возрастной иммунодефицит у людей 60+;

онкологические и аутоиммунные заболевания.

Малышева настоятельно советует сделать прививки, чтобы в организме выработались антитела для встречи с COVID-19.

"Для уже вакцинированных: сделайте бустер, который добавит антител для защиты, если вы из групп высокого риска. Когда я говорю о вакцине или бустере, я имею в виду только вакцину "Спутник V" (в России называется ГамКовидВак) или вакцину "Спутник Лайт"), — уточняет теледоктор.

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