Военных медиков направили в Псковскую область для борьбы с COVID-19

Сводный отряд военных медиков направлен в Псковскую область на помощь медучреждениям региона в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, министр обороны РФ Сергей Шойгу направил 30 военных медиков в Псковскую область по просьбе властей региона.

Оказывать консультативную помощь и лечить пациентов с COVID-19 будут специалисты медподразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа.

"В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты", — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило о сформированном резерве сил и средств для борьбы с COVID-19 в российских регионах.

"Сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад", — заявили в министерстве.

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