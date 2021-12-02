В Австралии "омикрон" впервые нашли у привитого пациента, не посещавшего ЮАР

В австралийском штате Новый Южный Уэльс омикрон-штамм COVID-19 обнаружили у пациента, который привился от коронавируса и не посещал африканские страны.

По предварительной информации, заражённый приехал в Австралию 23 ноября из Дохи вместе с семьёй. Все они ранее прошли полную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Тем не менее тестирование показало наличие COVID-19 у пассажира самолёта.

"Минздрав Нового Южного Уэльса обеспокоен тем, что передача инфекции могла произойти во время полёта, что существенно повышает риск распространения вируса", — сказано в официальном сообщении.

Общее количество инфицированных "омикроном" в Новом Южном Уэльсе достигло семи человек. Ещё два пациента ожидают результаты исследований. Власти просят пассажиров рейса "Доха — Сидней" срочно провериться на COVID-19.

Всего в Австралии зарегистрировано восемь случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса.

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