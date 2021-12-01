Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Баранова по пунктам расписала то, что исследователи успели выяснить об "омикроне".

"Поскольку за последние несколько дней нас учёные не только изрядно напугали, но и запутали — вот вам карточки, чтоб разобраться с африканским омикроном", — написала вирусолог в своём Instagram-аккаунте.

Далее она приводит подборку сведений о штамме коронавируса, который не на шутку испугал население планеты.

Омикрон — отдельный новый штамм, он совсем отличный от дельты;

Омикрон, скорее всего, уходит из-под действия антител. Любых — и послековидных и вакцинных. Но полного ухода в биологии не существует. Защита не упадёт до нуля;

Шансы на то, что дельта не пустит омикрон на свою территорию — немалые. Есть и шанс, что омикрон и сам сдуется, пока до нас доберётся;

Без паники. Симптомы у омикрона заметные, но не ужасные. Это чудовищная усталость, а вовсе не кашель и сопли. Нюх, похоже, не пропадает";

Маленьких помощников никто не отменял. Паксловид точно будет работать. Вакцины продолжат служить подушкой и прослойкой, как и маски.

Биолог успокоила аудиторию тем, что вакцина против залётного омикрона уже в процессе.

"Спокойствие и только спокойствие, как говорил Карлсон", — заключила медик.

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