Помощник президента назвал три сценария развития событий с омикрон-штаммом

Эпидемиологическая ситуация в мире с появлением омикрон-штамма теперь может развиться по одному из трёх сценариев, заявил помощник президента России Максим Орешкин. Он рассказал подробнее о каждом из них.

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Самый негативный вариант развития событий предполагает, что омикрон-штамм окажется настолько сильным, что ему не смогут противостоять существующие вакцины, степень заболевания будет тяжёлой, а его скорость распространения останется такой же высокой.

"Это самый негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом может во многом запустить по-новому", — передаёт ТАСС слова Орешкина.

Ложная тревога

"Ложная тревога" — это название для второго сценария, именно так охарактеризовал его Орешкин, сославшись на то, что после обнаружения штамма дельта, не было выявлено других мутаций вируса, которые можно было бы с ним сравнить.

"Между буквами "дельта" и "омикрон" в греческом алфавите много других букв", — сказал он, напоминая о порядке обозначения мутаций.

Омикрон вытесняет штамм дельта

Последний и самый позитивный сценарий подразумевает, что заболевание омикрон-штаммом будет проходить в лёгкой форме, однако распространяться он будет по-прежнему быстро. При таком раскладе есть вероятность, что омикрон вытеснит штамм дельта. Орешкин отметил, что этот вариант, к сожалению, маловероятен.

По его мнению, готовиться надо ко всему и с экономической точки зрения, и с позиции здравоохранения.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков отметил, что главная опасность нового омикрон-штамма коронавируса состоит в высокой скорости его распространения, что может спровоцировать новую волну.

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