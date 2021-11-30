Инфекционист предупредил о новой волне из-за омикрон-штамма

Инфекционист Евгений Тимаков отметил, что главная опасность нового омикрон-штамма коронавируса состоит в скорости его распространения. Дельта-штамму понадобилось два месяца, "омикрону" — две недели, заметил он.

Тимаков объяснил, что такими темпами эта разновидность коронавирусной инфекции может спровоцировать ещё одну волну. На фоне высокой скорости заражения новым штаммом заболеваемость резко возрастёт.

"С теми темпами вакцинации во многих странах, с тем отсутствием иммунной прослойки населения до сих пор и популяционного иммунитета, учитывая то, что штамм "омикрон" заражает и переболевших до этого, соответственно, риски того, что будет повторный подъём заболеваемости, связанный с ним, очень велики", — передаёт ТАСС его слова.

Он добавил, что процесс размножения у омикрон-штамма происходит в разы быстрее, чем у "дельта".

Ранее исполнительный директор Национального института инфекционных заболеваний ЮАР Адриан Пурен заявил, что про новый омикрон-штамм коронавируса пока известно очень мало, поэтому сказать, насколько он опасен, сейчас точно нельзя. Он призвал не бояться, а обратить внимание на факты.

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