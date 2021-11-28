Учёный из ЮАР про омикрон-штамм: пока очень много неясностей

Про новый омикрон-штамм коронавируса пока известно очень мало, поэтому сказать, насколько он опасен, сейчас точно нельзя, заявил Адриан Пурен, исполнительный директор Национального института инфекционных заболеваний ЮАР. Учёный призвал не бояться, а обратить внимание на факты.

"Резкий рост в последние несколько недель в ЮАР числа новых заболевших COVID-19, что вызвано появлением омикрон-штамма, не привело к значительному увеличению количества госпитализированных с коронавирусом. Это очень хороший признак", — рассказал Пурен в эфире eNCA.

Он сделал акцент на том, что не стоит запугивать людей по поводу нового штамма, нужно повышать их осведомлённость.

Учёный отметил, что новая разновидность коронавируса имеет очень высокую степень распространения. Однако его выявили только недавно, а он может находиться с нами гораздо дольше, сказал Пурен. Он также обратил внимание, что новым штаммом заболевают в первую очередь молодые люди.

Исследования омикрон-штамма продолжаются, и пока очень много неясностей, резюмировал Пурен.

Ранее глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый омикрон-штамм коронавируса по опасности со смертельной лихорадкой Эбола.

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