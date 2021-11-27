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Два случая омикрон-штамма коронавируса обнаружили в Великобритании

Мир

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил о двух случаях заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции на территории Соединённого Королевства.

Два случая омикрон-штамма коронавируса обнаружили в Великобритании

"Два случая коронавируса Омикрон были выявлены в Великобритании", — передаёт Sky News его слова.

Двое заражённых в настоящий момент находятся на самоизоляции вместе с семьями, пока проводятся тесты. Глава минздрава отметил, что эти два случая связаны.

Власти намерены провести целевое тестирование в районах обнаружения опасного штамма.

"Это реальное напоминание о том, что эта пандемия далека от завершения", — резюмировал он.

Ранее глава Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) Франк Ульрих Монтгомери заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса такой же опасный, как смертельная лихорадка Эбола. Он также сделал акцент на том, что новая разновидность имеет высокую скорость распространения, как и штамм дельта.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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