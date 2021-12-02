Врач, обнаружившая омикрон, настаивает: не надо паники, он "лёгкий"

По мере того, как на мир обрушивается очередная волна блокировок, а учёные наперебой предлагают самые разные версии развития ситуации, южноафриканский врач, которая первой обнаружила новый штамм, настаивает:

этот вариант "мягкий" и причин для паники, по крайней мере пока, нет.

Доктор Анжелика Кутзе из Претории в интервью BBC сказала:

"Я думаю, что это будет легкая болезнь, надеюсь. На данный момент мы уверены, что сможем справиться с этим. То, что мы наблюдаем клинически в Южной Африке — вы же помните, что я нахожусь в эпицентре этого — чрезвычайно мягко, все случаи заражения омикроном — легкие. И это не только моё мнение. Я говорила с коллегами, и они дают такую же картину”.

Кутзе ещё раз перечислила симптомы, о которых говорила раньше:

усталость, боли в теле и головные боли — "очень сильно похожие на нормальную вирусную инфекцию”. "Мы смогли лечить этих пациентов консервативно в домашних условиях”, — резюмировала доктор.

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