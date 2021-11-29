ВОЗ: в мире могут появиться новые штаммы COVID-19 из-за неравномерной вакцинации

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что из-за неравномерной вакцинации против коронавируса в мире могут возникать всё новые штаммы SARS-CoV-2.

По его словам, все государства должны быть обеспечены необходимым количеством медпрепаратов для организации прививочной кампании, передаёт РИА Новости.

"Мы не сможем преодолеть этот кризис, если не решим проблему вакцинирования. Если несправедливость в распределении вакцин сохранится, вирус будет эволюционировать непредсказуемым образом", — предупредил глава ВОЗ.

Он также добавил, что 80% вакцин были направлены в страны "Большой двадцатки". В то же время африканские государства получили всего 0,6% от всех произведённых препаратов против коронавируса.

"Равенство вакцин — это не благотворительность. Это в интересах каждой страны", — заключил специалист.

Ранее учёные из ВОЗ предупредили о выявлении в ЮАР омикрон-штамма COVID-19. К этому часу им заразились уже более 100 пациентов в нескольких государствах.

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