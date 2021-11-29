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ВОЗ: в мире могут появиться новые штаммы COVID-19 из-за неравномерной вакцинации

Здоровье

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что из-за неравномерной вакцинации против коронавируса в мире могут возникать всё новые штаммы SARS-CoV-2.

ВОЗ: в мире могут появиться новые штаммы COVID-19 из-за неравномерной вакцинации

По его словам, все государства должны быть обеспечены необходимым количеством медпрепаратов для организации прививочной кампании, передаёт РИА Новости.

"Мы не сможем преодолеть этот кризис, если не решим проблему вакцинирования. Если несправедливость в распределении вакцин сохранится, вирус будет эволюционировать непредсказуемым образом", — предупредил глава ВОЗ.

Он также добавил, что 80% вакцин были направлены в страны "Большой двадцатки". В то же время африканские государства получили всего 0,6% от всех произведённых препаратов против коронавируса.

"Равенство вакцин — это не благотворительность. Это в интересах каждой страны", — заключил специалист.

Ранее учёные из ВОЗ предупредили о выявлении в ЮАР омикрон-штамма COVID-19. К этому часу им заразились уже более 100 пациентов в нескольких государствах.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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