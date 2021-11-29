В центре Гамалеи оценили способность штамма "омикрон" противостоять вакцине

Профессор Института им. Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал в интервью Pravda.Ru заявления ВОЗ о вероятности переболевших COVID-19 людей заразиться новым штаммом "омикрон" и его возможной способности обходить защиту вакцин.

"Во всех этих заявлениях говорится, что может быть или возможно, так как ещё ничего не изучено. Должны быть данные, во-первых, о генетической структуре и изменении вируса. Во-вторых, очень важный момент — скорость его распространения. Третий момент — это изменяется ли клиническая симптоматика, в том числе, летальность, летальные исходы увеличиваются или нет, и многое другое", — заявил вирусолог.

Также он отметил, что хоть и коронавирус с 2019 года специалисты изучили хорошо, всё равно остаётся много вопросов. Чтобы сказать об омикрон-варианте что-то определённое, необходимо провести продолжительное исследование, подчеркнул эксперт.

"Поэтому, конечно, такие заявления, по-моему, не обоснованы. Это требует ещё и значительных глубоких исследований, результатов и их анализов. Поэтому ещё рано об этом говорить", — заключил Бутенко.

Ранее в ВОЗ сообщали о риске заразиться штаммом "омикрон" среди уже переболевших коронавирусом людей. Вместе с этим специалисты организации отмечали, что инфицироваться недавно появившимся вариантом может и привитое от COVID-19 население. Также учёные пообещали опубликовать подробную информацию о мутации в ближайшие недели.

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