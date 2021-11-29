ВОЗ: переболевшие коронавирусом могут заразиться штаммом "омикрон"

Заражение штаммом "омикрон" может грозить, согласно предварительным данным, переболевшим коронавирусом, полагают во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ВОЗ, риск заражения новым штаммом для уже перенёсших COVID-19 может оказаться высоким.

Более подробную информацию о свойствах штамма "омикрон" в ВОЗ обещают обнародовать в ближайшие недели.

Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529, получивший название "Омикрон", обнаружили в Южной Африке в конце ноября. В ВОЗ признали новый штамм ", "вызывающим озабоченность".

На данный момент случаи заражения "омикроном" выявили в Ботсване, ЮАР, Австралии, Гонконге, Израиле, а также в нескольких странах Европы.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в РФ заразившихся новым штаммом пока не выявили.

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