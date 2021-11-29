Двое из четырёх заразившихся штаммом "омикрон" в Австралии были вакцинированы

Двое из четырёх пациентов, у которых обнаружили новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции, прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Речь идёт о больных, находящихся на лечении в больницах австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщает канал ABC. Всего в стране подтверждены уже пять случаев заражения "омикроном".

Инфекционист Питер Коллиньон заявил в прямом эфире, что новая разновидность коронавируса пока существенно не отличается от ранее выявленных штаммов.

По его словам, нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о высокой опасности варианта "омикрон".

Он порекомендовал жителям Австралии сохранять спокойствие и продолжать соблюдать ограничительные меры.

Также эксперт убеждён: власти мировых держав должны тщательно взвесить все за и против перед тем, как закрывать границы и вводить очередные запреты в связи с обнаружением омикрон-штамма.

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