Двое из четырёх пациентов, у которых обнаружили новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции, прошли полный курс вакцинации против COVID-19.
Речь идёт о больных, находящихся на лечении в больницах австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщает канал ABC. Всего в стране подтверждены уже пять случаев заражения "омикроном".
Инфекционист Питер Коллиньон заявил в прямом эфире, что новая разновидность коронавируса пока существенно не отличается от ранее выявленных штаммов.
Он порекомендовал жителям Австралии сохранять спокойствие и продолжать соблюдать ограничительные меры.
Также эксперт убеждён: власти мировых держав должны тщательно взвесить все за и против перед тем, как закрывать границы и вводить очередные запреты в связи с обнаружением омикрон-штамма.
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Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.