ВОЗ: ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса Omicron.

"Существующие тесты ПЦР все еще выявляют этот вариант SARS-CoV-2", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что новый штамм коронавируса распространяется более быстро, однако его можно выявить по выпадению S-гена при тестировании.

"При проведении одного широко используемого ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаруживается, поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера для данного варианта до подтверждения секвенированием", — говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ провела экстренное заседание по поводу выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529. Решено было классифицировать новый вариант COVID-19, как вызывающий беспокойство.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, был выявлен в Ботсване. Исследователи отмечают его высокую устойчивость к вакцинам.

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