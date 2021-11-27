Как моментально снизить сахар в крови без лекарств, рассказал врач

Британский медик Майкл Мосли дал небанальный совет, как можно быстро снизить уровень сахара в крови, не применяя лекарственные препараты.

В статье для издания Daily Express врач порекомендовал для этой цели пение. Он объяснил, что когда человек поёт, у него снижается уровень гормона стресса — кортизола.

"Это, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови (кортизол увеличивает сахар в крови, преобразуя белок в глюкозу)".

По словам медика, этот способ может сработать почти моментально.

Второй метод снижение уровня сахара в крови, по словам британского эксперта, — это горячий душ.

"Ежедневное погружение в горячую воду может помочь снизить кровяное давление — тепло расширяет кровяные сосуды, упрощая работу сердца по обеспечению циркуляции крови по организму", — объяснил Мосли.

Также для того, чтобы контролировать сахар в крови, специалист посоветовал не допускать появления лишнего веса, больше двигаться, сократить количество соли в рационе, а в качестве сладкого отдавать предпочтение тёмному шоколаду.

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