Британский медик Майкл Мосли дал небанальный совет, как можно быстро снизить уровень сахара в крови, не применяя лекарственные препараты.
В статье для издания Daily Express врач порекомендовал для этой цели пение. Он объяснил, что когда человек поёт, у него снижается уровень гормона стресса — кортизола.
"Это, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови (кортизол увеличивает сахар в крови, преобразуя белок в глюкозу)".
По словам медика, этот способ может сработать почти моментально.
Второй метод снижение уровня сахара в крови, по словам британского эксперта, — это горячий душ.
"Ежедневное погружение в горячую воду может помочь снизить кровяное давление — тепло расширяет кровяные сосуды, упрощая работу сердца по обеспечению циркуляции крови по организму", — объяснил Мосли.
Также для того, чтобы контролировать сахар в крови, специалист посоветовал не допускать появления лишнего веса, больше двигаться, сократить количество соли в рационе, а в качестве сладкого отдавать предпочтение тёмному шоколаду.
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