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Автор Диана Гаврилова

Как связаны головная боль и питание?

Спорт

Причин головной боли может быть множество, и исследования показывают, что питание может играть заметную роль в этом неприятном состоянии. Итак, мы собрали лучшие профилактические меры по питанию, которые вы можете предпринять, чтобы облегчить боль.

  • Определите свои собственные триггеры

Особенно, если вы регулярно испытываете головные боли, ведите дневник питания в течение нескольких недель, чтобы понять, есть ли вы какие-либо закономерности.

Обратите особое внимание на классические триггерные продукты: шоколад, сыр, пиво, вино, колбасные изделия и соевый соус. Все они богаты гистамином, который может вызвать увеличение или расширение кровеносных сосудов. Это то, что может вызвать у вас головную боль или покраснение, зуд и дискомфорт - особенно в летние месяцы.

Пища, богатая тирамином, также может вызвать мигрень. Тирамин содержится в следующих продуктах: авокадо, бананы, капуста, рыбные консервы, картофель, малина, красная слива, помидоры и дрожжи.

  • Следи за своим уровнем сахара в крови

Низкий уровень сахара в крови, в частности, может быть причиной головной боли. Поддерживайте уровень сахара в крови, потребляя белок при каждом приеме пищи, и старайтесь избегать рафинированных продуктов, таких как сахар, белый хлеб, рис и макароны, пирожные, сухие завтраки. Попробуйте заменить их цельным зерном и сложными углеводами.

  • Ешьте регулярно

Обязательно завтракайте и не пропускайте приемы пищи. Исследования показали, что время является важным диетическим триггером для мигрени и головных болей. Долгое пребывание без еды может вызвать мигрень, особенно у маленьких детей.

  • Пейте много жидкости

Сохранение гидратации очень важно для уменьшения головной боли и общей усталости. Особенно, если вы регулярно страдаете от головных болей или мигрени, старайтесь избегать алкоголя как можно сильнее. Или, где это возможно, выбирайте светлые напитки, такие как джин или водка, вместо красного вина или темных ликеров, которые обычно содержат меньше гистамина и сульфитов, вызывающих головную боль.

Кроме того, помните о потреблении кофеина. Эксперты рекомендуют ограничить потребление не более 300-400 мг в день, что составляет около двух или трех чашек кофе.

  • Ешьте продукты разных цветов

Всегда полезно придерживаться сбалансированной диеты, содержащей широкий ассортимент продуктов с большим количеством цветов на тарелке. Но особенно полезно увеличить потребление противовоспалительных красочных продуктов, таких как лосось, скумбрия, ягоды, морковь, перец, яблоки, сладкий картофель и зеленые листовые овощи.

Особенно это касается зелени, как капуста, шпинат и мангольд, которые богаты витамином В и фолиевой кислотой.

  • Увеличьте количество продуктов, богатых магнием

Исследования показали, что страдающие мигренью люди часто имеют дефицит магния. Продукты, которые содержат магний - это брокколи, цветная капуста, капуста, бобы, орехи и семена.

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Как связаны головная боль и питание?
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