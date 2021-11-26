Вирусолог прокомментировал тревогу ВОЗ из-за нового штамма COVID-19

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал экстренную встречу ВОЗ из-за южноафриканского штамма COVID-19.

"Появился новый штамм. Надо проверять, как он будет стоять против вакцин, надо оценить, насколько он сможет потеснить дельту и прийти в Европу, в США и в другие страны, занять какую-то нишу или нет, дельта его не пустит — так тоже может быть. Это пока никто не может сказать. Изучать надо", — заявил вирусолог.

Также он подчеркнул, что новые варианты вируса появляются случайно и непредсказуемо. Вместе с этим специалист связал появление штаммов с уровнем заболевших в популяции во всём мире.

"Мало заболевших — ничтожный шанс мутации, много — высокий. Вот так в Индии произошло: дельта появилась. Много больных было. И вот такая история привела к появлению высокозаразной дельты", — сказал эксперт.

Ранее члены ВОЗ созвали собрание по причине возникновения нового штамма коронавируса В.1.1.529. Спецпосланник организации Дэвид Набарро заявил, что беспокоиться из-за появления этого варианта уместно, поскольку он, вероятно, способен обходить защиту, которую получают привитые люди.

"Это вызывает тревогу, так как может означать, что нам придётся начинать с начала и иметь дело с новой пандемией", — отметил Набарро.

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