В РФ за сутки выявили 1243 смерти от COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 1243 случая летального исхода COVID-19, что на 11 случаев меньше максимального показателя за пандемию, зафиксированного 19 ноября.

Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего в РФ умерли от COVID-19 уже 266 579 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировали 9 400 835 заразившихся коронавирусом инфекции, из них 33 996 — за последние сутки. Свыше 8 млн заболевших выздоровели.

Как заяявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, в России прекращение пандемии коронавирусной инфекции возможно в случае выработки необходимого для защиты от неё количества антител у 70-75% населения.

"Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время", - цитирует специалиста РИА Новости.

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