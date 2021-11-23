За последние сутки в России зарегистрировано 1243 случая летального исхода COVID-19, что на 11 случаев меньше максимального показателя за пандемию, зафиксированного 19 ноября.
Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего в РФ умерли от COVID-19 уже 266 579 человек.
С начала пандемии в стране зафиксировали 9 400 835 заразившихся коронавирусом инфекции, из них 33 996 — за последние сутки. Свыше 8 млн заболевших выздоровели.
Как заяявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, в России прекращение пандемии коронавирусной инфекции возможно в случае выработки необходимого для защиты от неё количества антител у 70-75% населения.
"Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время", - цитирует специалиста РИА Новости.
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