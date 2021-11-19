Инфекционист спрогнозировал продолжение роста смертности от COVID-19 в РФ

Показатели смертности от COVID-19 в российских регионах могут продолжать расти еще около двух недель, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"К сожалению, можно спрогнозировать определенный еще даже подъем смертности, который мы будем накапливать ближайшие одну-две недели как минимум по регионам", — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Вознесенского, причинами высокой смертности в регионах является слабая оснащённость больниц и плохая логистика.

"Оснащённость хуже, логистика пациентов гораздо проблематичнее…, а для коронавирусной инфекции, как и для любого респираторного заболевания, сроки это очень важный момент", — отметил инфекционист.

По его словам, наиболее сложная ситуация с оснащённостью медучреждений и логистикой пациентов складывается в малых населённых пунктах.

"Чем меньше территориальное образование, тем больше проблем там может возникнуть", — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что 19 ноября в РФ зафиксирован суточный максимум смертей от COVID-19 за пандемию — 1254 летальных исхода. Всего в стране от коронавируса скончались уже 261 589 россиян.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 9 257 068 случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 7,9 млн заболевших.

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