Вирусолог объяснила появление ошибочных результатов ПЦР-тестов на коронавирус

Появление ложноотрицательных результатов ПЦР-тестов связано со сроком, прошедшим с момента инфицирования, заявила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

"Процент ложноотрицательных результатов пропорционален времени инфицирования", — цитирует ТАСС заявление вирусолога на круглом столе, посвящённом современным тенденциям профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции.

По словам Малинниковой, у людей, заразившихся не ранее чем за трое суток до ПЦР-теста, его результат оказывается положительным лишь в 20% случаев.

С третьего по восьмой день после инфицирования вероятность положительного результата ПЦР-тестирования увеличивается до 80%. После 20 дня заболевания шансы выявить коронавирус при помощи ПЦР снова снижаются.

"Вирус ещё в организме сохраняется, а ПЦР-тест уже отрицательный", — отметила завкафедрой вирусологии.

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