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Врач объяснил, что наиболее часто приводит к заражению COVID-19

Здоровье

Заражение коронавирусом в большинстве случаев происходит при смене привычных мест пребывания, заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Врач объяснил, что наиболее часто приводит к заражению COVID-19

"Подавляющее большинство инфицируется тогда, когда оно меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания", — цитирует специалиста РИА Новости.

Согласно сведениям Козловских, на работе заражаются лишь 11% заболевших COVID-19, в семье — около 10%.

Руководитель регионального Роспотребнадзора отметил, что риск заражения коронавирусом при смене привычных мест пребывания позволяет снизить вакцинация.

"С помощью вакцинации мы остроту этой проблемы снимаем", — заявил Козловских.

По его словам, заболеваемость коронавирусом среди вакцинированных от него в 13,5 раза ниже, чем среди не привитых. Представитель Роспотребнадзора отметил, что в случае заражения COVID-19 после прививки заболевание протекает в более лёгкой форме.

По словам Козловских, случаев смерти от COVID-19 среди вакцинированных жителей Свердловской области не зарегистрировано.

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Вакцинация и Клеточный иммунитет работают в тандеме?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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