EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России предложили заменить бумажные ценники на электронные: сплошная путаница
Экс-глава МИД Украины: Киев должен изменить стратегию, чтобы не потерять Донбасс
Анфиса Чехова отчаялась и прошла полиграф: "Меня безнаказанно оболгали"
Польский военный аналитик: РФ намерена объединить ДНР и ЛНР с Крымом
В Конгресс США поступило предложение не признавать Путина президентом России
МВД: мигрантов заставят сдавать тест на ВИЧ
От Камалы Харрис начинают уходить сотрудники
В Совфеде отреагировали на заявление Украины о подрыве РФ "нормандского формата"
В России предложили запретить наносить госсимволы на этикетки с алкоголем

Заболеваемость COVID-19 в Москве после нерабочих дней снизилась на 50%

Здоровье

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 50% зафиксировано в Москве после окончания режима нерабочих дней. Об этом 19 ноября сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Заболеваемость COVID-19 в Москве после нерабочих дней снизилась на 50%

"С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций — на 45%", — цитирует чиновницу "Интерфакс".

По словам Раковой, нагрузка на стационары Москвы в связи с COVID-19 снижается. На данный момент высвободили уже 1400 ковидных коек.

"Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных наших городских больниц", — заявила заммэра.

Вместе с тем Ракова предупредила жителей столицы, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом может измениться в любой момент. В связи с этим чиновница напомнила о необходимости вакцинации от COVID-19 и соблюдения антиковидных ограничений.

Согласно сведениям оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, с начала пандемии в столице выявили 1 908 585 случаев COVID-19. Более 1,7 млн заболевших выздоровели, 33 067 скончались.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

COVID: направление главного удара
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Экс-глава МИД Украины: Киев должен изменить стратегию, чтобы не потерять Донбасс
Анфиса Чехова отчаялась и прошла полиграф: "Меня безнаказанно оболгали"
Польский военный аналитик: РФ намерена объединить ДНР и ЛНР с Крымом
В Конгресс США поступило предложение не признавать Путина президентом России
МВД: мигрантов заставят сдавать тест на ВИЧ
От Камалы Харрис начинают уходить сотрудники
В Совфеде отреагировали на заявление Украины о подрыве РФ "нормандского формата"
В России предложили запретить наносить госсимволы на этикетки с алкоголем
Врачи рассказали о состоянии Хлебниковой после пожара
Латвийские политики присели в почтительном поклоне перед евробоссами
Популярное
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей

В Архангельской области за растление детей осуждён бывший замминистра образования.

Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Карелия: на мистическую гору Воттоваара запустят автобусы Дмитрий Соколов
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников