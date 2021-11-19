Заболеваемость COVID-19 в Москве после нерабочих дней снизилась на 50%

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 50% зафиксировано в Москве после окончания режима нерабочих дней. Об этом 19 ноября сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций — на 45%", — цитирует чиновницу "Интерфакс".

По словам Раковой, нагрузка на стационары Москвы в связи с COVID-19 снижается. На данный момент высвободили уже 1400 ковидных коек.

"Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных наших городских больниц", — заявила заммэра.

Вместе с тем Ракова предупредила жителей столицы, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом может измениться в любой момент. В связи с этим чиновница напомнила о необходимости вакцинации от COVID-19 и соблюдения антиковидных ограничений.

Согласно сведениям оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, с начала пандемии в столице выявили 1 908 585 случаев COVID-19. Более 1,7 млн заболевших выздоровели, 33 067 скончались.

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