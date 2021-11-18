В России зарегистрировали новый суточный максимум смертей от COVID-19

За последние сутки в РФ зарегистрировали 1 251 случай летального исхода COVID-19, что стало максимальным показателем за пандемию.

Предыдущий антирекорд суточной смертности — 1247 летальных исходов — зафиксировали накануне, 17 ноября.

Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего от COVID-19 в стране скончались уже 260 335 человек.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 9 219 912 случаев коронавируса, из них 37 374 — за последние сутки. Выздоровели более 7,9 млн заразившихся.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о зарегистрированном в стране впервые за последние два месяца снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией на 2,5%.

По словам руководителя ведомства, число случаев заражение COVID-19 сокращается уже более чем в десяти регионах РФ. Максимальное снижение заболеваемости — почти на 23% за неделю — зафиксировали в Москве.

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