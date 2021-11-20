До прививки от коронавируса пациентам не нужно соблюдать строгие диеты, однако, от употребления спиртного и сигарет лучше отказаться, заявил медицинский директор Лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.
По словам Денисова, не курить и не пить желательно за три дня до укола. Минимум, это может вызвать плохое самочувствие, максимум — сильную аллергическую реакцию.
"Алкоголь оказывает иммуносупрессивное действие на организм, то есть подавляет иммунитет и может вызывать другие побочные эффекты, обусловленные интоксикацией и аллергическими реакциями. Всё это в конечном итоге может негативно отразиться на формировании иммунного ответа и ухудшить самочувствие после прививки", — пояснил Денисов РБК.
Кроме этого, стоит "не налегать", казалось бы, на привычные продукты:
До процедуры лучше питаться пищей богатой белком, минералами и витаминами. Но даже соблюдая все рекомендации, пациент после вакцинации должен оставаться как минимум полчаса под присмотром врача.
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