Исаев рассказал, на кого не нужно "тратить" вакцину от COVID-19

Вероятность осложнений после вакцинации от коронавируса пациентов с высоким титром антител в организме очень мала, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Однако по его словам, прививать таких людей "не нужно".

Директор научного центра отметил, что вывод можно сделать из исследования аргентинских врачей. Они проверили почти 11 миллионов человек привитых "Спутником V" и результаты показали, что серьёзных осложнений компонент не вызвал. Как подчеркнул Исаев, несмотря на минимальный риск, он всё же есть.

"Теоретически это может вызывать ускоренный дебют аутоиммунного заболевания или его обострение", — пояснил Исаев в беседе с ТАСС.

Кроме этого, он подчеркнул, что вакцинироваться должны люди с менее устойчивым иммунитетом к новой коронавирусной инфекции. А если в организме повышены титры антител, то делать это необязательно.

"Если у пациента и так есть эта защита, зачем тратить на него вакцину, если можно привить людей, у которых нет иммунитета к COVID-19, — резюмировал Исаев.

Ранее Pravda.Ru публиковала список регионов России, где власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и студентам.

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