Кто не заболеет коронавирусом, даже не нося маски, рассказал врач Фадеев

Главврач подмосковной больницы в Одинцово Андрей Фадеев рассказал, какая категория людей может не заболеть коронавирусом, даже если будет пренебрегать ношением масок. Свои мнением медик поделился в беседе с каналом "360".

"В первую очередь с тем, что не заболели, можно поздравить. Потому что не всем так везёт. А во-вторых, всё-таки стоит проверить уровень у них антител, может быть, они всё-таки переболели, но в скрытой форме", — рассуждал врач.

Фадеев отметил, что самыми устойчивыми к вирусу являются те люди, которые ведут здоровый образ жизни, и те, кто старается не ходить туда, где скапливается большое количество народа.

По мнению врача, если человек ходил без маски, но не заболел, возможно, он просто не встретился с коронавирусом.

Фадеев призвал всех не рассчитывать своё крепкое здоровье и везение, а обезопасить себя, сделав прививку от COVID-19.

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