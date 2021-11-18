Вирусолог Альтштейн перечислил самые эффективные меры защиты от COVID-19

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о самых эффективных мерах в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее британские, китайские и австралийские учёные провели исследование с участием 400 тысяч человек и выяснили, что маски являются самой эффективной мерой в борьбе с COVID-19. Эти средства защиты снижают заболеваемость на 53%.

"Самая эффективная мера — это прививка. Затем идут маски. Также не надо забывать про меры дистанционирования", — заявил Альтштейн в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт согласился с выводами международной группы учёных и назвал маски самой доступной мерой в борьбе с коронавирусом, которая даёт 50% защиты. Однако их нужно носить правильно, а не так, как многие пассажиры московского метрополитена — "ездят со сдвинутыми с носа масками", отметил собеседник издания.

Он напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции, которая составляет два метра. Ещё одной мерой в борьбе с COVID-19 является самоизоляция, подчеркнул Альтштейн и посоветовал россиянам переходить на "удалёнку", если есть такая возможность.

Самым "заразным местом" вирусолог назвал общественный транспорт.

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