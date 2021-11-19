Вознесенский рассказал, когда неопасна ревакцинация

Двухкомпонентная ревакцинация не вредит здоровью пациента, однако, необходимо соблюдать некоторые меры безопасности, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

По словам Вознесенского, главное, чтобы на момент прививки не было никаких медицинских противопоказаний.

"Опасности для организма, если у него на момент проведения вакцинации нет противопоказаний, то их, на мой взгляд, не должно существовать. Самое главное, чтобы введение вакцины было не ранее, чем через один-два месяца после введения предыдущей вакцины. Если этот срок выдерживается — а мы говорим про полгода, — то тут никаких подводных камней не должно быть", — пояснил доцент кафедры инфекционных болезней РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru публиковала список регионов России, где власти ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, а также сотрудников некоторых сфер. Так, в Красноярском крае обяжут ставить прививку не только пожилых граждан, но и работников правоохранительных органов. На данный момент в число областей, которые уж ввели такую меру 17 по стране.

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