В Пензенской области вводится обязательная вакцинация для лиц старше 60

В Пензенской области вводится обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет.

"Охват населения старше 60 лет вакцинацией от коронавирусной инфекции остается недостаточным, что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации", - говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Согласно сообщению, в этой связи для лиц старше 60 лет вводится обязательная вакцинация.

Отмечается, что первую прививку нужно сделать до 15 декабря, а вторую - до 15 января 2022 года.

В сообщении подчёркивается, что непривитые граждане будут переведены на дистанционную работу либо отстранены от нее.

Ранее Хабаровский край ввёл обязательную вакцинацию жителей предпенсионного и пенсионного возраста. Прививку от коронавируса должны поставить люди старше 60 лет. Регион стал 16-ым по счёту, где ввели такую меру.

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