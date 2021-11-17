Хабаровский край стал 16 регионом в РФ, который ввёл обязательную вакцинацию

Хабаровский край ввёл обязательную вакцинацию жителей предпенсионного и пенсионного возраста. Прививку от коронавируса должны поставить люди старше 60 лет. Регион стал 16-ым по счёту, кто ввёл такую меру.

Согласно сообщению властей, заболеваемость среди пожилых людей резко растёт.

"Уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 67%. В связи с этим участниками штаба принято решение о введении обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям людей старше 60 лет на территории Хабаровского края в ближайшие две недели", — цитирует сообщение властей края РИА Новости.

В сообщении уточняют, что возможно в ближайшее время в регионе появятся бригады врачей, которые будут вакцинировать граждан на дому.

Сегодня утром о введении обязательной вакцинации сообщил санитарный врач Красноярского края. Кроме пожилых людей, в области обяжут ставить прививку работников правоохранительных органов.

Ранее Pravda.Ru публиковала список регионов, которые уже требуют привиться граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Так вакцинация обязательна в::

Амурской области;

Башкортостане;

Белгородской области;

Иркутской области;

Калужской области;

Краснодарском крае;

Ненецком автономном округе;

Пермском крае;

Санкт-Петербурге;

Ставропольском крае;

Татарстане;

Ханты-Мансийском автономном округе.

За минувшую неделю список пополнили:

Адыгея,

Мурманск,

Красноярск,

Хабаровск.

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