Обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет ввели уже в 12 российских регионах. В остальных субъектах Российской Федерации требование сделать привику сделано для работников отдельных сфер, сообщает ТАСС.
На данный момент требование привиться для граждан старше 60 лет действует в
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 5 ноября в России полностью получили прививку 57 млн 256 тыс. 746 человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голкиова сообщила 10 ноября о достижении 48,8% коллективного иммунитета к коронавирусу.
За последние сутки в России выявлено 40 759 случаев заражения COVID-19. Оперштаб зафиксировал 1 237 летальных исходов.
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