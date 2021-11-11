EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Черноморском регионе растёт военная активность НАТО - Минобороны
Власти Ирака обсуждают возможность вывоза беженцев с границы Польши и Белоруссии
Во Владимирской области умер ребёнок с COVID-19, помочь которому поручал Мурашко
Васильева пренебрежительно высказалась о Федункив и Картунковой
Джабаров назвал нормальным заявление Лукашенко о перекрытии газопровода
Рэпер Картрайт умирал очень медленно, выяснили судмедэксперты
Российский Су-30 подняли в воздух из-за подлёта к Крыму самолета ВВС Британии
Эксперт: Украина готова разместить "белорусских" беженцев за 10 млрд долларов
"Аэрофлот" не перевозил мигрантов к границе с Белоруссией, заявил Лавров

12 регионов России ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

Общество

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет ввели уже в 12 российских регионах. В остальных субъектах Российской Федерации требование сделать привику сделано для работников отдельных сфер, сообщает ТАСС.

12 регионов России ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

На данный момент требование привиться для граждан старше 60 лет действует в 

  • Амурской области;
  • Башкортостане;
  • Белгородской области;
  • Иркутской области;
  • Калужской области;
  • Краснодарском крае;
  • Ненецком автономном округе;
  • Пермском крае;
  • Санкт-Петербурге;
  • Ставропольском крае;
  • Татарстане;
  • Ханты-Мансийском автономном округе.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 5 ноября в России полностью получили прививку 57 млн 256 тыс. 746 человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голкиова сообщила 10 ноября о достижении 48,8% коллективного иммунитета к коронавирусу.

За последние сутки в России выявлено 40 759 случаев заражения COVID-19. Оперштаб зафиксировал 1 237 летальных исходов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцинация: Выводы вирусолога Виталия Зверева
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Власти Ирака обсуждают возможность вывоза беженцев с границы Польши и Белоруссии
Во Владимирской области умер ребёнок с COVID-19, помочь которому поручал Мурашко
12 регионов России ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
Васильева пренебрежительно высказалась о Федункив и Картунковой
Джабаров назвал нормальным заявление Лукашенко о перекрытии газопровода
Гипонатриемия: причины, диагностика и лечение
Николай Платошкин: мы проведём расследование по фактам пыток в колониях
Рэпер Картрайт умирал очень медленно, выяснили судмедэксперты
Российский Су-30 подняли в воздух из-за подлёта к Крыму самолета ВВС Британии
Эксперт: Украина готова разместить "белорусских" беженцев за 10 млрд долларов
Популярное
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?

Год назад Азербайджан сбил Ми-24 ВКС РФ. Ранее турки сбили Су-24, их боевики — Ми-8, а Израиль подставил под ракеты Ил-18. Почему РФ не ответила морем огня?!

Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Дмитрий Соколов Вас укусил робот: кому выставлять счёт? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Конфликт Польши с Белоруссией: у Путина ещё есть предложения Меркель Любовь Степушова Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
ЕС создаёт список "недееспособных государств": что это означает для России
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
Мир. Новости мира
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников