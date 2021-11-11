12 регионов России ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет ввели уже в 12 российских регионах. В остальных субъектах Российской Федерации требование сделать привику сделано для работников отдельных сфер, сообщает ТАСС.

На данный момент требование привиться для граждан старше 60 лет действует в

Амурской области;

Башкортостане;

Белгородской области;

Иркутской области;

Калужской области;

Краснодарском крае;

Ненецком автономном округе;

Пермском крае;

Санкт-Петербурге;

Ставропольском крае;

Татарстане;

Ханты-Мансийском автономном округе.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 5 ноября в России полностью получили прививку 57 млн 256 тыс. 746 человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голкиова сообщила 10 ноября о достижении 48,8% коллективного иммунитета к коронавирусу.

За последние сутки в России выявлено 40 759 случаев заражения COVID-19. Оперштаб зафиксировал 1 237 летальных исходов.

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