В Краснодарском крае введена обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 11 ноября, которое цитирует РИА Новости.
На сайте ведомства появилось постановление Марии Потёмкиной, главного санитарного врача края:
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 следующим категориям граждан: лицам в возрасте 60 лет и старше…"
Ранее обязательная вакцинация для лиц старшей возрастной группы (от 60 лет), а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, была введена в Санкт-Петербурге, о чём сообщила главный санитарный врач города Наталья Башкетова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Год назад Азербайджан сбил Ми-24 ВКС РФ. Ранее турки сбили Су-24, их боевики — Ми-8, а Израиль подставил под ракеты Ил-18. Почему РФ не ответила морем огня?!