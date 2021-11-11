Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет введена в Краснодарском крае

В Краснодарском крае введена обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 11 ноября, которое цитирует РИА Новости.

На сайте ведомства появилось постановление Марии Потёмкиной, главного санитарного врача края:

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 следующим категориям граждан: лицам в возрасте 60 лет и старше…"

Ранее обязательная вакцинация для лиц старшей возрастной группы (от 60 лет), а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, была введена в Санкт-Петербурге, о чём сообщила главный санитарный врач города Наталья Башкетова.

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