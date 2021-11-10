Юрист Гефтер: обязательная вакцинация нарушает конституционные запреты

Директор Института прав человека Валентин Гефтер в разговоре с Pravda. Ru оценил идею обязательной вакцинации от COVID-19. О необходимости введения такой меры по борьбе с коронавирусной инфецкцией заявили вирусолог Пётр Чумаков и глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По мнению Гефтера, на федеральном уровне в случае введения обязательной вакцинации решение должно приниматься Госдумой или Федеральным собранием в целом. Вместе с тем, юрист считает такую меру крайней.

"Это всё-таки крайняя мера — можно найти какое-то промежуточное решение для отдельных категорий, для отдельных ситуаций. Может быть, для отдельных регионов. Хотя для отдельных регионов это трудно сделать, поскольку это будет в целом нарушать запрет на принудительные медицинские услуги", — заявил Гефтер.

Обязательная вакцинация — нарушение правовых норм

Решение об обязательной вакцинации граждан 60 лет и страше, а также лиц с хроническими заболеваниями 9 ноября было принято в Санкт-Петербурге. Постановление подписано главным государственным санитарным врачом по региону Наталией Башкетовой.

Гефтер отметил, что подобные распоряжения нарушают конституционные запреты. Мера об обязательной вакцинации по его мнению должна быть избирательной.

"Я не видел этого постановления, но думаю, что для всех подряд это тоже неправильно, это тоже будет нарушать некие конституционные запреты. Это должна быть избирательная мера, которая обусловлена конкретными ситуациями и конкретными категориями граждан. Но просто вводить по какому-то параметру без разбора, по-моему, это чрезмерно и может нарушить некоторые правовые нормы", — заявил Гефтер.

В вопросе вакцинации нужен более гибкий подход

Гефтер уточнил, что решение о генеральном требовании по вакцинации может приниматься только на федеральном уровне. Такую ситуацию директор Института по права человека оценил как маловеротяную.

"Если речь идёт о генеральном требовании для всех определенной категории, тогда это может быть сделано только на федеральном уровне, и это маловероятно. На региональном уровне или, предположим, для государственных служащих могут вводить какие-то ведомства, но это тоже довольно спорно", — считает Гефтер.

По мнению юриста, принуждение к вакцинации не решит саму проблему и будет нарушать конституционные права граждан. Для привлечения населения нужен более гибкий подход.

"Сплошное принуждение не решает вопрос и одновременно нарушает некоторые конституционные права граждан. Поэтому здесь нужен всё-таки более гибкий подход. Я в целом за большее стимулирование вакцинирования, чем принудительное его введение", — подытожил Гефтер.

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