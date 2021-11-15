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Малышева объяснила, как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

Здоровье

Ведущая шоу "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала, как по цвету горла определить тип инфекции. Понимать, что вызывало болезнь (вирус или бактерии) необходимо для правильной стратегии лечения.

Малышева объяснила, как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

Елена Малышева объяснила, что важно различать вирусную и бактериальную инфекцию

"Вирусная инфекция: красное горло, белых налётов нет.
Бактериальная инфекция: отличительная черта — белый налёт. Это ангина", — пишет теледоктор в своём Instagram-аккаунте.

Малышева назвала возбудителя ангины — стрептококк. Определить его наличие в организме можно, по словам медика, с помощью аптечного теста. Бороться со стрептококком нужно с помощью антибиотиков.

"Если тест на стрептококк отрицательный, значит инфекция не бактериальная И тогда вам нужен любой препарат, содержащий нестероидный противовоспалительный компонент или антисептик", — объяснила телеведущая.

Малышева посоветовала препарат, который надо принимать при вирусной инфекции.

"Тантум Верде. Он есть и в таблетках, и в виде спрея. В его состав входит Бензидамин — нестероидный противовоспалительный препарат", — пишет врач.

Теледоктор отмечает, что лекарство хорошо тем, что оказывает антисептическое действие, что приводит к уменьшению воспаления.

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Три теста при боли в горле. Жить здорово! 09.10.2019
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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