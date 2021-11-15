Малышева о том, как прививки лишают вирус "крючков": "Не прикрепится"

Елена Малышева, ссылаясь на исследования израильских учёных, рассказала, у кого самый комплексный и самый хороший иммунитет — у привитых против COVID-19 или у тех, кто переболел коронавирусом.

Теледоктор отметила, что болезнь — это встреча с целым вирусом.

"Антитела вырабатываются против всех частей коронавируса: Против Шипов (Спайк-белков), против оболочки, против внутренних частей вируса. Повторная инфекция у переболевших возникает очень редко, примерно в 0,1-0,3% случаев. То есть, у 99,9% переболевших людей повторной инфекции не возникает!" — пишет Малышева в своём Instagram-аккаунте.

Медик отмечает, что при вакцинации иммунитет тоже хороший, но он будет ниже, чем у переболевших.

"Прививка — это встреча не с целым вирусом, а только со спайк-белком — шипом коронавируса. Иммунитет (антитела). вырабатывается только против шипов. Это тоже очень хорошо. Потому что шипы — это крючки, с помощью которых вирус цепляется к клетке и начинает размножаться. Нейтрализовать шипы — это важно. Если вирус не прикрепится, он не сможет и размножаться, То есть будет безопасным", — объяснила Малышева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.