Число заболевших детей удвоилось в новую волну COVID-19 в Москве

В четвёртую волну COVID-19 в Москве выявили вдвое больше заразившихся детей, чем в предыдущую. Об этом сообщил главный внештатный специалист Департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов.

"По сравнению с предыдущей волной количество детей увеличилось в два раза, по сравнению с первой-второй — в три, четыре раза", — цитирует специалиста ТАСС.

Османов отметил также увеличение числа тяжёлых случаев заболевания коронавирусом среди детей в Москве. По словам медика, выросло также число госпитализаций несовершеннолетних пациентов.

По словам Османова, всего за пандемию в столице заболели COVID-19 свыше 200 тысяч детей. В 5% случаев заразившимся потребовалась госпитализация.

"Девять с лишним тысяч детей прошли стационарное лечение", — уточнил медик.

Согласно данным оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, с начала пандемии в столице выявлено 1 887 243 случая COVID-19, в том числе 5 183 — за последние сутки. Более 1,6 млн заболевших выздоровели, 32 495 скончались.

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