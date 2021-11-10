Минздрав: текущая волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущих

Распространение текущей волны COVID-19 в России стало самым стремительным за пандемию, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма", — цитирует министра ТАСС.

По словам Мурашко, в настоящее время в российских больницах находятся около 258 тысяч больных коронавирусной инфекцией, состояние 30 тысяч расценивается как тяжёлое. На ИВЛ — семь тысяч пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 61 регионе России.

По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова, в настоящее время в стране развернуто более 300 тысяч коек для больных коронавирусом, что является максимальным покзателем с начала пандемии.

Инфекционист заявил, что третья волна COVID-19 в стране перешла в четвёртую. По мнению Чуланова, рост заболеваемости и смертности от коронавируса в РФ объясняется малым количеством вакцинированных и мутациями вируса.

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