Попова: рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 61 регионе РФ

Заболеваемость COVID-19 растёт в 61 регионе России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трех регионах по итогам недели. Рост заболеваемости пока сохраняется на невысоких цифрах, но есть в 61 субъекте", — цитирует руководителя ведомства ТАСС.

По словам Поповой, в 18 регионах наблюдается отсутствие значимой динамики по заболеваемости коронавирусом, в шести — зафиксировали её снижение.

Глава Роспотребнадзора отметила снижение числа случаев COVID-19 среди детей и подростков в РФ. Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом среди взрослых от 18 до 49 лет остановился.

"Максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе 65 лет и старше", — сказала руководитель Роспотребнадзора.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил о переходе третьей волны заболеваемости коронавирусом в России в четвёртую.

"Наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается ", — отметил специалист.

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