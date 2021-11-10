Гинцбург объяснил, чем отличается детский "Спутник V" от взрослого

Директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что недавно в России завершились клинические испытания по вакцинации детей и подростков от COVID-19 с помощью "Спутника V".

По его словам, результаты исследований направлены в федеральный Минздрав. После проверки детский вариант медпрепарата должны утвердить для практического использования.

Гинцбург пояснил, что детская вакцина — это всё тот же "Спутник V", разведённый в пять раз, передаёт "Российская газета".

"Препарат показал прекрасные результаты по своей эффективности и по полной безопасности. Количество образующихся антител, которые у подростков вырабатываются в результате вакцинации, многократно превышает число антител, формирующихся у взрослых", — сказал специалист.

Он объяснил этот феномен тем, что детская иммунная система гораздо лучше реагирует на чужеродные антигены, чем у старшего поколения.

Сейчас в РФ, как отмечает Гинцбург, готовятся необходимые мощности, чтобы производить вакцину "Спутник V" для несовершеннолетних.

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