В центре Гамалеи разрабатывается лекарство для лечения коронавируса из антител

Как сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, они ведут разработку лекарства для лечения COVID-19 на основе антител. О разработке нового препарата учёный рассказал РИА Новости:

"Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем".

Учёный добавил, что в центре им. Гамалеи совсем скоро начнут испытания нового лекарства. Гинцбург планирует приступить к испытаниям уже в январе 2022 года. По его словам, клинические испытания должны занять три-четыре месяца.

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