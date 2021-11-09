Главный медицинский советник Агентства по безопасности в области здравоохранения Сьюзан Хопкинс из Великобритании объяснила, почему от коронавируса иногда умирают даже привитые пациенты.
По её словам, чаще всего летальный исход наступает в том случае, если человек не прошёл вакцинацию. Однако умереть могут и те больные, которые сделали прививку. Врач убеждена: это происходит из-за того, что после введения вакцины происходит постепенное ослабление полученного иммунного ответа, передаёт The Independent.
"Мы по-прежнему наблюдаем смерти в основном среди невакцинированного населения, но всё чаще в связи с ослаблением иммунных эффектов, полученных при вакцинации от COVID-19, в группе привитых также умирают люди", — отметила специалист.
Хопкинс порекомендовала пожилым гражданам проходить ревакцинацию, чтобы избежать госпитализации и тяжёлого течения коронавируса.
Она также поделилась, что уже более 68% жителей Великобритании поучаствовали в прививочной кампании.
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