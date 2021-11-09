Врач из Великобритании объяснила, почему привитые пациенты умирают от COVID-19

Главный медицинский советник Агентства по безопасности в области здравоохранения Сьюзан Хопкинс из Великобритании объяснила, почему от коронавируса иногда умирают даже привитые пациенты.

По её словам, чаще всего летальный исход наступает в том случае, если человек не прошёл вакцинацию. Однако умереть могут и те больные, которые сделали прививку. Врач убеждена: это происходит из-за того, что после введения вакцины происходит постепенное ослабление полученного иммунного ответа, передаёт The Independent.

"Мы по-прежнему наблюдаем смерти в основном среди невакцинированного населения, но всё чаще в связи с ослаблением иммунных эффектов, полученных при вакцинации от COVID-19, в группе привитых также умирают люди", — отметила специалист.

Хопкинс порекомендовала пожилым гражданам проходить ревакцинацию, чтобы избежать госпитализации и тяжёлого течения коронавируса.

Она также поделилась, что уже более 68% жителей Великобритании поучаствовали в прививочной кампании.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.