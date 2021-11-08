Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать

Елена Малышева объяснила, какой российской вакцине следует доверять и почему. Теледоктор назвала самую сомнительную отечественную вакцину, которая не прошла необходимые испытания.

Малышева отметила, что у неё часто спрашивают совета по поводу того, какую вакцину из трёх российских лучше выбрать.

"Только "Спутник V" (в России называется "ГамКовидВак") — единственная российская вакцина, которая изучена на мировом уровне впервые в истории нашей страны. Её эффективность и безопасность доказаны", — пишет врач в своём Instagram-аккаунте.

Малышева рассказала, что в Аргентине уже ввели 11 миллионов доз вакцины "Спутник V" и опубликовали исследование на семь миллионов введённых доз.

"Важно, что в Аргентине были и иностранные вакцины. Такие как "Пфайзер", "АстраЗенека", "Синофарм". Аргентинцы опубликовали сравнительные данные всех вакцин. И наш "Спутник V" снова показал, что он защищает от коронавируса", — объяснила врач.

Теледоктор настоятельно рекомендует всем только вакцину "Спутник V". Надёжность других отечественных вакцин у Малышевой вызывает сомнения.

"Мне жаль, что две другие российские вакцины по-прежнему не имеют доказательств эффективности. А вакцина "КовиВак" вообще не имеет ни одного исследования на людях. Ни одного!!! Я желаю двум другим вакцинам провести и опубликовать эти исследования. Без них в современном мире лекарства и вакцины не признают", — подчеркнула телеведущая.

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