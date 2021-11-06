Риск заражения коронавирусом после прохождения вакцинации значительно снижается, но сохраняется.
Как сообщает Датское радио, ссылаясь на национальный Институт сывороток, у привитых от коронавируса в случае заражения болезнь может развиваться по-разному.
Отмечается, что у вакцинированных пожилых людей зафиксированы случаи госпитализации, однако их болезнь протекала не критично.
Согласно сообщению, случаи заражения коронавирусом у привитых людей называются "прорывной инфекцией". К самым частным симптомам у вакцинированных относят головную боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание.
Кроме того, на тяжесть болезни влияют сама вакцина, наличие у больного сопутствующих заболеваний и возраст.
"Эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение", — говорится в сообщении.
Ранее заместитель директора научно-исследовательского института им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявляла, что переболевшего человека можно считать безопасными для окружающих, если он прошёл тестирование и получил отрицательный результат. При этом эксперт указала на вероятность ложного вывода.
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