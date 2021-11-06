В Роспотребнадзоре объяснили, как точно узнать, что человек болен COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, как определить, что человек болеет COVID-19.

Как объяснила профессор, коронавирусная инфекция не обладает особенными симптомами, поэтому нельзя установить факт заражения без тестирования. Вместе с этим специалист отметила, что для подозрения достаточно следующих проявлений болезни:

кашель;

насморк;

высокая температура.

Также если человек контактировал с инфицированным COVID-19, тоже надо сделать тест на наличие вируса в организме, заключила Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Ранее заместитель директора научно-исследовательского института им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявляла, что переболевшего человека можно считать безопасными для окружающих, если он прошёл тестирование и получил отрицательный результат. При этом эксперт указала на вероятность ложного вывода. Такое может быть в следующих ситуациях:

неправильно взят мазок;

люди полоскали горло и промывали нос перед процедурой;

нарушение правил транспортировки анализа.

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