Когда пациент с COVID-19 не заразен, рассказали в Роспотребнадзоре

После того как пациент перенёс коронавирус, сдал ПЦР-тест и он показал отрицательный результат, человека можно считать незаразным для окружающих, заявила заместитель директора научно-исследовательского института им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен", — цитирует Руженцову РИА Новости.

Однако иногда тест может показать ложный результат. Врачи перепроверяют результаты, если:

неправильно взят мазок,

пациент полоскал горло и промывал нос перед процедурой,

нарушение правил транспортировки анализа.

Как отметила Руженцова, вероятность ошибиться с результатом есть, но она очень мала благодаря сверхчувствительным тестам.

Впрочем, как отметила врач, при поражении лёгких и других органов организма, вирус чаще всего "живёт" в этом органе и не выходит в носоглотку, а значит, возможность заразиться от пациента воздушно-капельным путём сводится к минимуму.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.