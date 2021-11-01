По словам заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, с весны 2021 года РФ находится уже в пятой стадии пандемии COVID-19.
В своей статье для "Российской газеты" политик обратил внимание на то, что в последнее время регулярно обновляется исторический максимум по заболеваемости коронавирусом. Он назвал уровень распространения инфекции критическим для страны.
"Жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией", — считает Медведев.
Он призвал руководителей всех мировых держав вести борьбу общими силами, невзирая на "чьи-либо политические амбиции" и объективные сложности.
Также Медведев описал и другие фазы пандемии COVID-19 в материале:
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