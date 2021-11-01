Медведев объявил о пятой фазе пандемии коронавируса в России

По словам заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, с весны 2021 года РФ находится уже в пятой стадии пандемии COVID-19.

В своей статье для "Российской газеты" политик обратил внимание на то, что в последнее время регулярно обновляется исторический максимум по заболеваемости коронавирусом. Он назвал уровень распространения инфекции критическим для страны.

"Жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией", — считает Медведев.

Он призвал руководителей всех мировых держав вести борьбу общими силами, невзирая на "чьи-либо политические амбиции" и объективные сложности.

Также Медведев описал и другие фазы пандемии COVID-19 в материале:

Первая фаза (с декабря 2019 по март 2020 года): Россия в этот период начала разрабатывать сценарии на случай массового распространения заболевания.

(с декабря 2019 по март 2020 года): Россия в этот период начала разрабатывать сценарии на случай массового распространения заболевания. Вторая фаза (с марта по середину июня 2020 года): закрытие границ, создание оперативных штабов, введение нерабочих периодов.

(с марта по середину июня 2020 года): закрытие границ, создание оперативных штабов, введение нерабочих периодов. Третья фаза (лето — начало осени 2020 года): оптимизация "управленческого инструментария", внедрение дистанционных государственных услуг, завершение испытаний вакцин.

(лето — начало осени 2020 года): оптимизация "управленческого инструментария", внедрение дистанционных государственных услуг, завершение испытаний вакцин. Четвёртая фаза (с осени по зиму 2020-2021 года): резкий рост заболеваемости в РФ, появление новых штаммов, введение ограничительных мер.

(с осени по зиму 2020-2021 года): резкий рост заболеваемости в РФ, появление новых штаммов, введение ограничительных мер. Пятая фаза (с весны 2021 года по настоящее время): обновление исторических максимумов заболеваемости, массовая вакцинация, нерабочие дни.

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