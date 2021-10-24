Инфекционист назвал уязвимые перед коронавирусом органы

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус чаще всего поражает лёгкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник.

По словам Тимакова, у коронавируса есть "несколько любимых органов". В первую очередь это легкие и эндотелий сосудов, где находится много рецепторов, в которых размножается COVID-19.

"Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование", — сообщил инфекционист в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Большое количество рецепторов находится в кишечнике и печени, которые также являются объектами атаки коронавируса.

Специалист отметил, что вирус активно поражает кишечник и печень, так как там тоже большое количество рецепторов. В списке "любимых органов" коронавируса печень занимает третье место у взрослых (у детей — кишечник).

Эксперт добавил, что COVID-19 негативно воздействует на иммунологическую память, поэтому у переболевших людей ослабляется иммунитет, и они начинают заражаться новыми инфекциями и вирусами. Кроме того, обостряются "спящие" заболевания, которые находились в организме до болезни.

На сегодняшний день самый надежный способ защиты от коронавируса — это вакцинация. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди пациентов с тяжёлой формой коронавируса доля привитых составляет 0,03%. В основном в больницу попадают те, кто не привился.

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