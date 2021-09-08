Учёные уже давно выяснили, что пациенты могут по-разному переносить коронавирусную инфекцию. Нередко заболевание проходит в лёгкой или средней форме. При таком раскладе медики, как правило, назначают амбулаторное лечение. Однако во время болезни может проявиться грозный симптом COVID-19, при возникновении которого нужно сразу же обратиться к врачу.
Как отмечает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, самым опасным признаком коронавируса считается одышка в совокупности с другими респираторными симптомами.
"В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", — приводит комментарий эксперта РИА Новости.
Также специалист отметила, что новых симптомов коронавируса пока не наблюдается.
Напомним, к главным признакам заболевания COVID-19 эпидемиологи относят:
Недавно учёные выяснили, что сыпь на коже и дискомфорт в желудке также могут быть тревожными симптомами коронавируса.
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