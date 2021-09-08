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Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса

Здоровье

Учёные уже давно выяснили, что пациенты могут по-разному переносить коронавирусную инфекцию. Нередко заболевание проходит в лёгкой или средней форме. При таком раскладе медики, как правило, назначают амбулаторное лечение. Однако во время болезни может проявиться грозный симптом COVID-19, при возникновении которого нужно сразу же обратиться к врачу.

Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса

Как отмечает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, самым опасным признаком коронавируса считается одышка в совокупности с другими респираторными симптомами. 

"В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", — приводит комментарий эксперта РИА Новости.

Также специалист отметила, что новых симптомов коронавируса пока не наблюдается.

Напомним, к главным признакам заболевания COVID-19 эпидемиологи относят:

  • повышение температуры тела;
  • появление сухого кашля и боли в горле;
  • потерю обоняния и вкусовых ощущений.

Недавно учёные выяснили, что сыпь на коже и дискомфорт в желудке также могут быть тревожными симптомами коронавируса.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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